Год, когда Месси забил больше 4 топ-клубов. Даже сейчас Мбаппе, Вини и Беллингем втроем не могут догнать Лео
Лео Месси исполнилось 37 лет. Аргентинец играет на высочайшим уровне уже 20 лет. У него было много выдающихся сезонов, но 2012 год стал абсолютно рекордным: Лео забил 91 мяч, даже некоторые топ-клубы тогда забили меньше:
◉ «Манчестер Юнайтед» (эпохи Фергюсона) — 85 голов;
◉ «ПСЖ» (с Бекхэмом и Златаном) —86 голов;
◉ «Челси» (финалист ЛЧ) —87 голов;
◉ «Дортмунд» (будущий финалист ЛЧ) — 88 голов;
◉ Роналду — 63 гола;
◉ Месси — 91 гол.
Вряд ли такое кто-то повторит. Даже Винисиус, Мбаппе и Беллингем в 2024-м вместе забили 90 мячей.
С днем рождения, Лео Месси.