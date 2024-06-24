Год, когда Месси забил больше 4 топ-клубов. Даже сейчас Мбаппе, Вини и Беллингем втроем не могут догнать Лео

Лео Месси исполнилось 37 лет. Аргентинец играет на высочайшим уровне уже 20 лет. У него было много выдающихся сезонов, но 2012 год стал абсолютно рекордным: Лео забил 91 мяч, даже некоторые топ-клубы тогда забили меньше:

◉ «Манчестер Юнайтед» (эпохи Фергюсона) — 85 голов;

◉ «ПСЖ» (с Бекхэмом и Златаном) —86 голов;

◉ «Челси» (финалист ЛЧ) —87 голов;

◉ «Дортмунд» (будущий финалист ЛЧ) — 88 голов;

◉ Роналду — 63 гола;

◉ Месси — 91 гол.

Вряд ли такое кто-то повторит. Даже Винисиус, Мбаппе и Беллингем в 2024-м вместе забили 90 мячей.

С днем ​​рождения, Лео Месси.