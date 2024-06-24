Стильный Жозе Моуринью в новой фотосессии для adidas Originals 😍

Стильный Жозе Моуринью появился в новой фотосессии для JJJJound и adidas Originals. Легендарный тренер представил новую коллекцию бренда, которая будет доступна для покупки с 25 июня.

Напомним, что с нового сезона Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче». Подписание португальского специалиста вызывало настоящий ажиотаж среди болельщиков. Презентацию Жозе на стадионе посетило 25 000 человек! Будем надеяться, что результаты команды при Моуринью оправдают ожидания фанатов.