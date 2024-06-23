💣😳 «Это время было немного запутанным». Месси неоднозначно высказался о «Барселоне» эпохи Пепа Гвардиолы

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси вспомнил время, когда клубом руководил Пеп Гвардиола.

Аргентинец признался, что не со всем согласен в методике работы «Барсы» тех времен.

«Время Гвардиолы было немного запутанным. Все хотели так играть. Мы начинали учить 6-7-летних детей играть в два касания. Я думаю, что в этом возрасте должно произойти немного того, что было со мной: не нужно отнимать идентичность и случайность отдельного игрока», – заявил Лионель Месси.

Неожиданно.