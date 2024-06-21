Фюллькруг против «беллингемании»! Никлас забавно ответил на глупый вопрос о Джуде

В Германии полным ходом идет второй тур группового этапа чемпионата Европы. Бундестим начала домашний турнир с побед над Шотландией и Венгрией. Подопечные Нагельсманна забили семь голов и пропустили лишь один мяч – и тот от собственного защитника.

Сборная Англии впечатлить пока не смогла. Команда с минимальным счетом 1:0 обыграла Сербию, а с датчанами справиться не смогла – 1:1.

После матча с Венгрией Никлас Фюллькруг беседовал с журналистами и услышал странный вопрос: «Насколько Вы были впечатлены выступлением Джуда Беллингема?»

На глупый вопрос немец дал соответствующий ответ: «Впечатлил меня нет».

Джуд и Никлас встречались в финале Лиги чемпионов, где «Мадрид» оказался сильнее дортмундской «Боруссии». После того матча прошел почти месяц, сейчас игроки сосредоточены на своих сборных. В соцсетях фанаты хвалят Никласа за находчивость и недоумевают, зачем у футболиста сборной Германии спрашивать про игрока команды, с которой немцы даже не встречались.

Немцы и англичане могут сыграть уже в 1/8 Евро, если Германия в своей группе займет первое место, а Англия окажется второй. Пока обе команды лидируют в своих группах. Кстати, и Джуд, и Никлас успели забить.

А Фюллькруг, похоже, стремится отобрать у Томаса Мюллера звание главного шутника в немецком футболе. Перед игрой с «Мадридом» нападающий «Боруссии» заявил : «Согласен, чтобы Ройс выиграл ЛЧ, а Кроос – Евро-2024. Так я получу оба трофея».

С Лигой чемпионов не вышло, а за победу на Евро Германия еще поборется.