Пока Месси играл свой первый матч на Кубке Америки, его охранник продолжал жесткие тренировки - на это больно смотреть💪🏻💪🏻💪🏻

Будет готов к сезону МЛС на 100%.

Прошлой ночью Аргентина обыграла Канаду в матче открытия Кубка Америки 2:0, Лионель Месси отдал 17-ю голевую передачу в Кубке Америки.

Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире. Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, на счету которых по 5 результативных пасов.

Пока Месси играл в футбол в Атланте, его личный охранник на берегу океана оттачивал боевые навыки. В новом сезоне за свою безопасность Лео беспокоиться не стоит.