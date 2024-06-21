Ностальгия! CR7 попросили расписаться на футболке «Мадрида» - реакция португальца завирусилась в сети📹

Криштиану Роналду в настоящий момент находится в Германии, где в составе сборной Португалии принимает участие в шестом для себя чемпионате Европы.

Португальцы уже провели свой первый матч с Чехией в группе F, одержав волевую победу (2:1), а завтра им предстоит сыграть против Турции.

Криштиану не отказывает во внимании многочисленным поклонникам, желающим получить его автограф. Ранее он пробирался через кусты , чтобы порадовать ожидавших его болельщиков, а теперь расписался через забор на стоянке автобуса. Криштиану покинул «Реал Мадрид» аж в 2018-м году, но вы только посмотрите на выражение лица легендарного португальца, когда его попросили расписаться на «сливочной» футболке.

Какая ностальгия!