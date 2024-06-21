Месси начал борьбу в Кубке Америки с голевой передачи⚽

Лионель Месси и Аргентина начали защиту своего титула на Кубке Америки. Они сделали это, победив Канаду со счетом 2:0 в первом туре.

Конечно, Месси оказал огромное влияние на игру, отдав блестящую результативную передачу при втором голе Аргентины.

Одним прорывным пасом Месси разогнал канадскую оборону, позволив Лаутаро Мартинесу забить гол.

Хулиан Альварес открыл счет в матче, ему ассистировал Алексис Мак Аллистер.

Все взгляды снова будут прикованы к легенде «Барсы», когда он выйдет на поле в следующей игре Аргентины против Чили в среду.