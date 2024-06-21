Кубок Америки стартовал матчем Аргентины: 70 тысяч зрителей, фантастический стадион и Месси с Марадоной на огромных экранах

Красота.

В этом матче Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей в Кубке Америки.

Форвард сборной Аргентины сделал голевую передачу в игре с Канадой (2:0), проведя 35-й матч в турнире. Месси побил рекорд чилийского вратаря Серхио Ливингстона, на счету которого 34 игры в Кубке Америки в 40-50-х годах прошлого столетия.

Матч проходил на стадионе в Атланте - Mercedes-Benz Stadium - одном из самых красивых в мире.

Атмосфера перед матчем была фантастическая - арену посетили 70 тысяч зрителей.

На огромных экранах были Месси и Марадоны - две главные легенды аргентинского футбола.