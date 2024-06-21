«Спасибо, что сделали нас чемпионами мира!» Перед стартовым свистком первого матча после ЧМ команде Месси устроили стоячую овацию🔥🔥🔥

Было очень мощно.

Сборная Аргентины этой ночью обыграла Канаду (2:0) в 1-м туре Кубка Америки.

Хулиан Альварес открыл счет на 49-й минуте, на 88-й Лаутаро Мартинес поставил точку в игре после передачи Лионеля Месси.

Перед началом встречи в сети завирусилось легендарное видео - перед началом первого после ЧМ матча болельщики устроили стоячую овацию команде, распевая: «Спасибо, что сделали нас чемпионами мира!»🔥🔥🔥