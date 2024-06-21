«Спасибо, что сделали нас чемпионами мира!» Перед стартовым свистком первого матча после ЧМ команде Месси устроили стоячую овацию🔥🔥🔥
Было очень мощно.
Сборная Аргентины этой ночью обыграла Канаду (2:0) в 1-м туре Кубка Америки.
Хулиан Альварес открыл счет на 49-й минуте, на 88-й Лаутаро Мартинес поставил точку в игре после передачи Лионеля Месси.
Перед началом встречи в сети завирусилось легендарное видео - перед началом первого после ЧМ матча болельщики устроили стоячую овацию команде, распевая: «Спасибо, что сделали нас чемпионами мира!»🔥🔥🔥
Сцена действительно была сильная.