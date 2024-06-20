Жозе Моуринью получил в «Фенербахче» «особую привилегию», которой нет ни у одного тренера в мировом футболе

«Фенербахче» сделал для Жозе Моуринью небольшой, но красивый жест, которого не получил бы ни один другой тренер в мировом футболе.

Моуринью, победитель Лиги чемпионов с «Порту» и «Интером», был принят на работу в «Фенербахче» в начале этого месяца. Говорят, что легендарный португальский тренер подписал двухлетний контракт с годовой зарплатой около 8,5 миллионов фунтов.

В четверг 61-летний игрок поделился публикацией в социальной сети, чтобы отметить свой первый день работы в клубе. Можно заметить, что на официальной клубной одежде изображен фирменный логотип Моуринью, а не стандартные инициалы, которыми пользуется большинство тренеров.

Вот такое особенное отношение к особенному тренеру.