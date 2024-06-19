Пчелы — одна из проблем Евро. «Штутгарт Арену» уже спасли, а вот Линекеру не повезло

Инцидент на «Штутгарт Арене»: во вторник сотрудники стадиона услышали сильное жужжание. Это оказался рой пчел, он поселился возле светодиодного рекламного щита на краю поля. В среду здесь встретятся Германия и Албания.

К счастью, специальная команда пожарных быстро и безопасно переселила пчел. Теперь футбол ожидают без помех.

Представитель пожарной службы сказал: «Цифровой рекламный щит пришлось частично демонтировать».

Техник стадиона добавил: «В мае перед матчем между «Штутгарта» и «Баварии» была похожая ситуация, когда незадолго до начала игры на стадионе поселился рой пчел. Сегодня насекомые без проблем перебрались в новый дом».

Пчелы были аккуратно помещены в специализированные ящики и переданы местному пчеловоду. Немецким организаторам повезло, что на вторник не было запланировано ни одного матча, иначе это могло бы вызвать большой скандал. Вся операция по спасению заняла час, и, к счастью, никто не пострадал.

Это уже не первый подобный инцидент на Евро-2024. Перед матчем между Англией и Сербией в студию BBC залетели большие пчелы и даже сорвали выступление Гари Линекера.