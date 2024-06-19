Пчелы атаковали стадион Евро в Штутгарте - на помощь пришли специалисты 🐝

Пчелы атаковали стадион в Штутгарте, где проходят матчи Евро-2024.

Вчера специалистам пришлось мчаться на «Штутгарт-Арену», чтобы справиться с роем пчел.

Насекомые свили гнездо на рекламном щите рядом с полем.

После часа терпеливой и деликатной работы спасательной команде удалось удалить пчел и поместить их в транспортировочные ящики, чтобы люди, находящиеся рядом с ними, были пчеловодами, а не вратарями.

Интересно, что пчелы давно не равнодушны к этому стадиону – от них уже приходилось избавляться перед матчем Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией».