Победа на чемпионате мира стала одним из самых важных моментов в карьере Лео Месси, а также знаменательным событием для всех болельщиков сборной Аргентины.

В честь этой исторической победы известный аргентинский журналист Марсело Тинелли решил сделать на ноге большую татуировку, изображающую Месси, целующего трофей.

Он с гордостью показал его легендарному футболисту во время интервью для America TV.

Хотя Месси сам является большим поклонником татуировок, ему, возможно, было странно видеть свое лицо на чужом теле. Тем не менее, он, похоже, был впечатлен таким проявлением уважения.