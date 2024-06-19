3 сценария для Серхио Рамоса. Какое будущее ждет футболиста?

Серхио Рамос попрощался с «Севильей», проведя в клубе своей юности один сезон после возвращения. 38-летний футболист теперь является свободным агентом.

Что будет дальше с культовым защитником?

Серхио присоединится к команде, которой еще нет

В последнее время Рамос был тесно связан с переездом в Сан-Диего. Хотя калифорнийцам еще предстоит зарекомендовать себя как команде, ожидается, что они присоединятся к Высшей футбольной лиге США в начале 2025 года.

Серхио переедет в Саудовскую Аравию

Неплохой шаг, чтобы заработать немного денег для беззаботного выхода на пенсию, особенно с учетом того, что его бывшие товарищи по «Мадриду» Криштиану Роналду и Карим Бензема уже играют там.

Сообщается, что прошлым летом Рамос был близок к тому, чтобы присоединиться к «Аль-Иттихаду»... пока не появился шанс вернуться в клуб своего детства.

Серхио завершит карьеру

Хотя сам Рамос заявил, что у него все еще есть желание продолжать играть и соревноваться, он в хорошей форме и хочет продолжать еще год или два, мы не можем полностью исключить и такой сценарий.

На ваш взгляд, какое будущее ждет Серхио Рамоса в новом сезоне?