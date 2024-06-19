Месси сводит с ума любой город, где появляется - на этот раз очередь за Атлантой

В США вот-вот начнется Копа.

В последнем товарищеском матче перед стартом турнира сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1). Месси отличился двумя голами и результативной передачей.

Аргентина, действующий победитель Кубка Америки, встретится с Канадой, Чили и Перу на групповом этапе нового розыгрыша турнира. Турнир стартует в пятницу 21 июня, а пока аргентинцы продолжают подготовку в Атланте, на улицах которой при появлении Месси творится настоящее сумасшествие.