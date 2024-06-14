Эрлинг Холанд расслабляется в Каннах, пропуская Евро-2024

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд получил мяч в свои руки за день до старта Евро.

23-летний нападающий «Манчестер Сити» был замечен, с мячом на яхте во время отдыха в Каннах, где он отдыхает в компании друзей и отца.

Эрлинг дважды выигрывал Премьер-лигу, а также Кубок Англии и Лигу чемпионов за последние два года. В прошлом сезоне он забил за «Сити» 45 мячей во всех. Но этого было недостаточно, чтобы попасть на Евро-2024, который стартует сегодня вечером. На самом деле, Норвегия не проходила квалификацию на крупные турниры с 2000 года.

Поэтому пока Холанд расслабляется с чистой совестью.