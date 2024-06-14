Евро стартует сегодня, Кубок Америки - через неделю: вот удобный календарь обоих турниров

Чтобы ничего не пропустить.

Сегодня, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии, турнир откроется встречей хозяев со сборной Шотландии.

Матч-открытие Кубка Америки 2024 пройдет в ночь с 20 на 21 июня. В этой встрече сыграют Аргентина и Канада. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, США. Начало - в 03:00 по московскому времени. Кубок Америки 2024 будет проходить с 20 июня по 14 июля 2024 года.

А вот календарь групповых этапов обоих турниров - нас ждет месяц непрерывного футбола. Отметим, что финалы Евро и Копы пройдут в один день - 14 июля.