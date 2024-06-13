Для Роналду Евро-2024 - шестой в карьере😱😱😱 А как менялась внешность Криштиану за эти годы?

Уже 20 лет на топ-уровне.

Накануне Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда - согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, игра против Ирландии стала для португальца 1226-й на топ-уровне. Благодаря этому форвард обошел экс-вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

Роналду провел 698 матчей в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 – в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также у Криштиану 220 игр в международных клубных турнирах и теперь 207 за национальную сборную.

Роналду примет участие в чемпионате Европы - за его плечами уже 6 таких турниров в составе сборной Португалии.