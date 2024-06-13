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Уникальные кадры📹 Месси расчувствовался, увидев, как его семья празднует победу на чемпионате мира

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Не смог сдержать эмоций.

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года, на тот момент ему было 35 лет.

В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси в итоге был признан лучшим игроком турнира.

А вот реакция Лео на кадры с трибун, где его долгожданный титул празднует семья😢

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