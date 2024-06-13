Уникальные кадры📹 Месси расчувствовался, увидев, как его семья празднует победу на чемпионате мира

Не смог сдержать эмоций.

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года, на тот момент ему было 35 лет.

В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси в итоге был признан лучшим игроком турнира.

А вот реакция Лео на кадры с трибун, где его долгожданный титул празднует семья😢