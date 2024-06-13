Уникальные кадры📹 Месси расчувствовался, увидев, как его семья празднует победу на чемпионате мира
Не смог сдержать эмоций.
Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года, на тот момент ему было 35 лет.
В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси в итоге был признан лучшим игроком турнира.
А вот реакция Лео на кадры с трибун, где его долгожданный титул празднует семья😢
Я не обращаю внимания на цифры, мне не надо ехать на шестой ЧМ, что бы сказать что я там играл.
Важнее победа, а не сколько ты турниров провел.
Леонид во вчерашнем интервью мочил всех)
Поставил на место борзого француза, потроллил кринжа из аль насры.
Лео был в прекрасном настроении и говорил с позиции абсолютного чемпиона.
Выиграть ЧМ - величайший турнир, который смотрят миллиарды, стать героем нации на века - высшая ступень в карьере.
Поэтому мир поклоняется Месси, Пеле, Марадоне.
ЧМ не имеет даже близко конкурентов. Ни один турнир не может даже в мечтах охватить 5,9 миллиардов, что являются аудиторией ЧМ.
Ни один турнир даже близко не объединяет нации, страны, в одном порыве - любви к футболу, стране, игрокам.