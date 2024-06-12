«Он сказал это?» Месси ответил на заявление Мбаппе, что Евро сложнее ЧМ

На днях Килиан Мбаппе заставил мир снова говорить о себе, заявив, что Евро сложнее чемпионата мира. У Лео Месси другое мнение:

«Мбаппе сказал это? Ну, он также сказал, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит то, во что играет.

Евро очень важен, но в нем не участвуют Аргентина, трехкратный чемпион мира; Бразилия, пятикратный чемпион мира; Уругвай, двукратный чемпион мира. Много чемпионов мира осталось за бортом, чтобы говорить, что Евро – самый сложный турнир, верно?

На Кубке мира собраны лучшие команды – все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят стать чемпионами мира».