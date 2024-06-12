«Я не буду это смотреть!» Месси признался, что не хочет пересматривать финал ЧМ по одной причине

Сборная Аргентины проводит последние приготовления к старту Копа Америка-2024 и едет на турнир в ранге действующих чемпионов. Более того, аргентинцы также действующие чемпионы мира.

Это один из главных моментов в новейшей истории страны и жизни всех членов той команды. Однако Лео Месси признался, что отказывается пересматривать финал с Францией.

«Я не буду это смотреть! По крайней мере, пока. Воспоминания все еще там [показывает на голову]. Кроме того, я бы не стал менять ничего из того, что произошло той ночью. Жизнь продолжается», – сказал Лео.