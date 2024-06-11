«Без него Португалия не попала бы на Евро». Рио Фердинанд о влиянии CR7 на команду

Португалия быстро прошла квалификацию, выиграв все десять матчей в группе с Боснией, Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и Словакией.

Таким образом, команда Роберто Мартинеса стала восьмой национальной командой, обеспечившей себе место на чемпионате Европы с безупречным результатом. Криштиану Роналду забил 10 голов, доведя его общее количество до 128 в 206 играх за свою страну.

Футбольные эксперты Рио Фердинанд, Джо Коул и Алли Маккойст не могли не обсудить влияние Роналду на сборную Португалии.

Один из вопросов был: «Станет ли Португалия лучшей командой с Роналду на скамейке запасных?»

Маккойст согласился с этой точкой зрения: «Может быть это громкое заявление, учитывая, что он один из величайших игроков всех времен, но я возвращаюсь только к тому, что видел на чемпионате мира».

«Новый тренер вернул его, и я стал меньше видеть команду. А наблюдая за сборной Португалии в Катаре в тот конкретный момент, я понял, что с Роналду на скамейке запасных они были лучшей командой».

Фердинанд не согласился с Маккойстом, заявив: «Ты помнишь, что в отборочных матчах он забил 10 голов в 12 играх. Если посмотреть только на тот чемпионат мира, то я, возможно, соглашусь с тобой. Но если говорить про процесс квалификации, без Криштиану Португалия не справилась бы».

Однако, на самом деле Португалия имела разницу в 34 мяча и опережала Словакию на 8 очков. Они могли бы легко выйти на Евро-2024 и без голов Роналду. Более того, 10 голов Криштиану выглядят не так уж и впечатляюще, если посмотреть на команды в их группе.

А на ваш взгляд, где место CR7 - на скамейке или в «основе»? Пишите в комментариях.