Больше миллиарда💰: раскрыта стоимость команд-участниц Евро-2024

Согласно новому исследованию, у Англии самая дорогостоящая команда на Евро-2024, но самый ценный игрок выступает за другую сборную.

Команда Гарета Саутгейта, состоящая из 26 человек, изобилует талантами. В исследовании, проведенном Flashscore, трансферная стоимость сборной Англии составила 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. В команде, переполненной звездами, включая Гарри Кейна, Букайо Сака и Фила Фодена, именно Джуд Беллингем считается самым ценным.

Хотя 20-летний Беллингем оценивается в 165 миллионов фунтов, Килиан Мбаппе обошел его, став самым дорогостоящим игроком турнира. 25-летняя суперзвезда Франции стоит невероятные 170 миллионов фунтов стерлингов.

Общая стоимость команды Дидье Дешама оценивается в 1,1 миллиарда фунтов, и это единственная команда, кроме Англии, стоимость которой превышает 1 миллиард фунтов стерлингов.

На третьем месте – победитель Евро-2016 Португалия. Не так давно Криштиану Роналду, несомненно, считался бы самым ценным игроком не только своей команды, но и Еврпоы. Однако сейчас наиболее высоко среди португальцев оценивают Рафаэла Леау. Звезда «Милана» стоит 76 млн фунтов, а вся сборная Португалии – 898 млн.

Вот полный рейтинг сборных по их стоимости и их самых ценных игроков: