Самый курьезный момент игрового дня сборных - Килиан Мбаппе и рекламный щит синхронизировались😅

Нарочно не сделаешь.

Килиан Мбаппе набрал 3 очка в матче Франция – Люксембург. Форвард «Реала» поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче (3:0).

На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу, а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя.

Помимо этого Килиан тут же стал героем мемов - стоп-кадр одного из эпизодов матча тут же разлетелся по соцсетям.