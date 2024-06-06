EA Sports показала обложку специальной версии FC24, посвященной Евро - на нее попали семь футболистов

Все представляют фаворитов предстоящего турнира.

Компания EA Sports в честь предстоящего Евро-2024 выпустила специальную версию футбольного симулятора FC24 (эта серия стала преемницей линейки игр FIFA).

На обложку игру попали семь футболистов, представляющих сборные Голландии, Германии, Италии, Португалии, Франции и Испании - Вирджил ван Дейк, Флориан Виртц, Федерико Кьеза, Джуд Беллингем, Диогу Жота, Усман Дембеле и Альваро Мората.