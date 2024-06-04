Достойно уважения: «Барселона» поздравила «Реал» с переходом Мбаппе в своем официальном аккаунте

Коротко и сухо, но все же.

Килиан Мбаппе установил рекорд, перейдя в «Реал» - форвард, покинувший «ПСЖ», оценивается Transfermarkt в 180 млн евро. Для футболистов, когда-либо осуществлявших переход в качестве свободного агента, это рекорд.

Прежде самым «дорогим» свободным агентом был Лионель Месси, оцениваемый в 80 млн евро на момент трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.

Трансфер Мбаппе - безусловно, главный переход этого лета. После публикации новости и подписании контракта даже «Барселона» поздравила «Реал» со сделкой.