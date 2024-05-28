Роналду - просто голевой монстр: он первым в истории выигрывал «Золотые бутсы» в четырех разных странах
Теперь и Саудовская Аравия в списке.
В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.
Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.
но какова доля пенальти в этих голах (хотя и они важны - уметь их забивать, тоже, дело большое)?
Можно злить, злопыхать, отбрасываться колкостями, но это статистический факт. Цифры не лгут, как говориться.