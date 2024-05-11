Роналду может вернуться в Европу – интересен чемпиону этого сезона. Тренер этого клуба хорошо знаком с Криштиану

По словам журналиста из Саудовской Аравии Альхаззы Мутаба, леверкузенский «Байер» рассматривает подписание Криштиану Роналду этим летом.

Сообщается, что о трансфере попросил Хаби Алонсо, бывший партнер португальца по мадридскому «Реалу». Вместе они побеждали в Лиге чемпионов.

Хотя источник не очень заслуживает доверия, перспектива снова увидеть португальца в ЛЧ, безусловно, захватывает.

Криштиану уже за сорок, но он остается одним из лучших бомбардиров в мире. На его счету 42 гола и 12 результативных передач в 41 матче за «Аль-Насср» в этом сезоне.