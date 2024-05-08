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😨 Вы не поверите, но самый дорогой футбольный клуб мира - это не «Реал» или «Ман Сити». И даже не «Бавария», а

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Эксперты по футбольным финансам Sportico обнародовали рейтинг самых дорогих футбольных клубов 2024-го года.

Самым дорогостоящим клубом мира неожиданно стал «Манчестер Юнайтед». Его оценивают в $6,2 млрд.

Далее следуют испанские гранды - «Реал Мадрид» ($6,06 млрд) и «Барселона» ($5,28 млрд).

Четвертую позицию занял ещё один английский клуб - «Ливерпуль». Стоимость «скаузеров» колеблется в районе $5,1 млрд.

Топ-5 замыкает мюнхенская «Бавария» - $4,8 млрд.

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