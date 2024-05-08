😨 Вы не поверите, но самый дорогой футбольный клуб мира - это не «Реал» или «Ман Сити». И даже не «Бавария», а
Эксперты по футбольным финансам Sportico обнародовали рейтинг самых дорогих футбольных клубов 2024-го года.
Самым дорогостоящим клубом мира неожиданно стал «Манчестер Юнайтед». Его оценивают в $6,2 млрд.
Далее следуют испанские гранды - «Реал Мадрид» ($6,06 млрд) и «Барселона» ($5,28 млрд).
Четвертую позицию занял ещё один английский клуб - «Ливерпуль». Стоимость «скаузеров» колеблется в районе $5,1 млрд.
Топ-5 замыкает мюнхенская «Бавария» - $4,8 млрд.
У мю лучший финансовый,рекламный менеджмент в мире
Главное конечно чтоб это соответствовало игре на поле,а то еще лет 5 и все забудут даже про старые заслуги МЮ,итак уже 11 лет продолжается это болото,уже надоело
Я вообще ни хочу оставшиеся матчи АПЛ смотреть после 4:0