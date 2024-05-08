Команда хором поет «Someone like u» Adelle💛 Так выглядит раздевалка «Боруссии» после выхода в финал ЛЧ
Все счастье мира сейчас в Дортмунде.
«ПСЖ» уступил «Боруссии» Дортмунд (0:1) в ответном матче 1/2 финала ЛЧ. На 50-й минуте защитник дортмундцев Матс Хуммельс забил единственный гол после подачи углового. Команда Эдина Терзича выиграла 2:0 по сумме двух матчей и вышла в финал Лиги чемпионов.
После финального свистка «Боруссия» всей командой отправилась к своим болельщикам, а в раздевалке хором исполнила один из самых известных хитов Adelle - пенсю «Someone like u».
На текущий момент у сингла более 2 миллиардов проcлушиваний только на YouTube.