Команда хором поет «Someone like u» Adelle💛 Так выглядит раздевалка «Боруссии» после выхода в финал ЛЧ

Все счастье мира сейчас в Дортмунде.

«ПСЖ» уступил «Боруссии» Дортмунд (0:1) в ответном матче 1/2 финала ЛЧ. На 50-й минуте защитник дортмундцев Матс Хуммельс забил единственный гол после подачи углового. Команда Эдина Терзича выиграла 2:0 по сумме двух матчей и вышла в финал Лиги чемпионов.

После финального свистка «Боруссия» всей командой отправилась к своим болельщикам, а в раздевалке хором исполнила один из самых известных хитов Adelle - пенсю «Someone like u».

На текущий момент у сингла более 2 миллиардов проcлушиваний только на YouTube.