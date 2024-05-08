Мерзость от фанатов «ПСЖ»: подожгли огромную эмблему «Боруссии» прямо на трибунах

Поплатились после финального свистка.

Парижане вылетели в 1/2 финала, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1). Таким образом, «ПСЖ», основанный в 1970 году, никогда в истории не выигрывал Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» лишь раз играл в решающем матче за трофей – в 2020-м уступили «Баварии» (0:1). Это также единственный финал парижан при катарцах, владеющих клубом с 2011 года, а также за время выступления форварда Килиана Мбаппе, сперва арендованного, а затем выкупленного у «Монако» за 180 миллионов евро в 2018-м.

Перед началом второго полуфинала с «Боруссией» болельщики гостей развернули на трибуне огромное полотно с эмблемой «Боруссии», но не все фанаты парижан этому обрадовались - некоторые тут же зажгли файеры, вот что из этого вышло.