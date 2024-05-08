Вот это подкат Хуммельса против Мбаппе! А потом и гол! Фанаты призывают зафиксировать величие Матса

Первый тайм ответного матча «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» выдался не самым зрелищным, однако в нем был эпизод, вызвавший аплодисменты болельщиков.

Героем стал Матс Хуммельс, совершивший выдающийся подкат. Сперва казалось, Мбаппе просто пропустил мяч.

На самом деле – Хуммельс спас «Дортмунд».

Болельщики призывают зафиксировать величие Матса:

💭: «Так чертовски недооценен, он точно входит в топ-3 защитников поколения».

💭: «Лучший защитник в Лиге чемпионов в этом году, БЕЗУСЛОВНО».

💭: «У него всегда элитные подкаты».

💭: «Золотой мальчик не может добиться своего».

💭: «Ему не впервой это делать».

💭: «Все еще защитник мирового класса».

Во втором тайме Хуммельс еще и забил – в тот момент «Париж» окончательно поник.