Вот это подкат Хуммельса против Мбаппе! А потом и гол! Фанаты призывают зафиксировать величие Матса
Первый тайм ответного матча «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» выдался не самым зрелищным, однако в нем был эпизод, вызвавший аплодисменты болельщиков.
Героем стал Матс Хуммельс, совершивший выдающийся подкат. Сперва казалось, Мбаппе просто пропустил мяч.
На самом деле – Хуммельс спас «Дортмунд».
Болельщики призывают зафиксировать величие Матса:
💭: «Так чертовски недооценен, он точно входит в топ-3 защитников поколения».
💭: «Лучший защитник в Лиге чемпионов в этом году, БЕЗУСЛОВНО».
💭: «У него всегда элитные подкаты».
💭: «Золотой мальчик не может добиться своего».
💭: «Ему не впервой это делать».
💭: «Все еще защитник мирового класса».
Во втором тайме Хуммельс еще и забил – в тот момент «Париж» окончательно поник.