«Боруссия» ждала 4 года, чтобы ответить на троллинг «ПСЖ». Тогда всей командой высмеяли празднование Холанда

Дортмундская «Борруссия» ждала реванша 4 года и наконец-то почувствовала вкус победы над «ПСЖ». После матча в аккаунте «Дортмунда» в соцсетях появился вот такой пост:

«Вкус как у хорошего вина».

Это отсылка к 1/8 ЛЧ сезона-2019/20, тогда «ПСЖ» отыгрался во второй встрече и прошел дальше (3:2).

Неймар и остальные стали троллить Эрлинга Холанда, высмеяв его празднование с медитацией. Теперь пришло время «Дортмунда».