Роналду выложил очередное видео из спортзала - в свои 39 лет он находится в невероятной форме💪🏻💪🏻💪🏻

Криш себе не изменяет.

В последних пяти матчах в лиге Саудовской Аравии 39-летний форвард оформил три хет-трика. Недавно форвард сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой», по три гола он также забивал «Аль-Таи» 30 марта и «Абхе» 2 апреля.

Теперь на счету португальца 66 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода. При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

Пока в чемпионате перерыв, Роналду поддерживает форму в тренажерном зале - судя по видео, португалец терять форму не планирует.