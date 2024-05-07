Доминирование Месси в МЛСМ в одной картинке - Лео просто разрывает эту лигу
И это почти в 37 лет!
Накануне «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.
36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.
По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», «ПСЖ» и сборную.
Команда Месси набрала 24 очка в 12 играх и лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги.