🫠 «Вот ублюдок». Невилл вспомнил, как «Барса» Энрике разгромила его «Валенсию» со счетом 7:0, а потом Луис не пожал ему руку 😆

Помните, когда «Барса» громила соперников с разницей в 5-7 мячей? Да, были и такие времена.

Однажды от сине-гранатовой мощи пострадал даже Гари Невилл, умудрившийся занять тренерский пост в «Валенсии».

Это случилось в 2016-м году: «Барса» принимала «летучих мышей» на «Камп Ноу», без шансов разгромив соперника со счётом 7:0.

Англичанин признался, что больше всего его расстроило не позорное поражение с покером Луиса Суареса и хет-триком Лионеля Месси, а отношение Луиса Энрике, который и тренировал «Барсу» в тот момент.

«Это было после 7:0 в Кубке Испании. Не такое важное соревнование для «Барселоны». Они забивали и забивали, но Энрике не менял лидеров команды.

В конце игры я подошел, чтобы пожать ему руку. А он прошел мимо. Я подумал: «Вот ублюдок». Это отвратительно. Это все равно, что сказать: «Иди домой, малыш». Я чувствовал, что это было своего рода сообщение, которое он мне послал», - пожаловался Гари.