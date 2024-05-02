Лео Месси запускает новый продукт 14 июня 2024 года👏

Лионель Месси из футболиста постепенно превращается в бизнесмена. Месси в партнерстве с Марком Энтони создал напиток, выпуск которого запланирован на 14 июня 2024 года.

Месси заявил в пресс-релизе: «Я так взволнован, я инвестировал в этот бизнес, как владелец. Я никогда раньше не делал ничего подобного». Это знаменует собой огромный шаг в жизни, которую Месси, скорее всего, будет вести после того, как его футбольная карьера закончится.

Чемпион мира загрузил поделился в Инстаграм видео, на котором показал, как он гуляет по заводу и разговаривает с различными руководителями и готовится к выпуску продукта.

«Мы усердно работали над подготовкой к выпуску нашего нового освежающего напитка, гидратация очень важна для всех, и мы хотим убедиться, что делаем все правильно. Мы только что вернулись проверяли наши успехи, и узнали, как именно изготавливается мой гидратирующий напиток следующего поколения», – сообщил подписчикам Лео.

Месси был замечен со своей женой Антонелой Рокуццо, прогуливающейся по заводу и разговаривающей с различными членами команды.

У напитка пока нет названия, но он будет одним из безалкогольных продуктов Mark Anthony Brands.