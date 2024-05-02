Секрет победы «Боруссии» над «ПСЖ» - в желто-черных фанатах: перед игрой они исполнили You Will Never Walk Alone

Дортмунд сенсационно победил в первом матче.

«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. До первой игры парижский клуб котировался явным фаворитом противостояния за 1.42. На проход немецкого клуба давали коэффициент 3.00. После первой встречи букмекеры стали котировать «Боруссию» фаворитом с коэффициентом 1.82. Выход «ПСЖ» в финал оценивают за 2.00.

Одним из важнейших факторов успеха «Боруссии» стали ее фанаты, перед началом матча исполнившие фирменную You Will Never Walk Alone - это явно один из самых ярких моментов этого футбольного года.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.