Секрет победы «Боруссии» над «ПСЖ» - в желто-черных фанатах: перед игрой они исполнили You Will Never Walk Alone
Дортмунд сенсационно победил в первом матче.
«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. До первой игры парижский клуб котировался явным фаворитом противостояния за 1.42. На проход немецкого клуба давали коэффициент 3.00. После первой встречи букмекеры стали котировать «Боруссию» фаворитом с коэффициентом 1.82. Выход «ПСЖ» в финал оценивают за 2.00.
Одним из важнейших факторов успеха «Боруссии» стали ее фанаты, перед началом матча исполнившие фирменную You Will Never Walk Alone - это явно один из самых ярких моментов этого футбольного года.
Ответная игра состоится 7 мая в Париже.
В целом Дортмунд и Ливерпуль очень похожие клубы. У обоих потрясающие фанаты, лучшие своих лиг.
Я например, фанат Дортмунда, о Ливерпуле подробно узнал только после перехода Клоппа. Как клуб знал, но её начинка мне не была известна. Решил следить за работой Клоппа в Ливере, и только тогда заметил, сколько общего у этих клубов. После этого я начал симпатизировать Ливерпулю и теперь это мой 2ой любимый клуб.
Кстати, о истории YNWA в Дортмунде:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/ucastpodcast/2784767.html