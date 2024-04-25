Думаете, что Кейн по-прежнему бестрофейный? Смотря, что вы имеете ввиду. Харри уже выбил себе неплохой бонус за дебютный сезон 💰😎

У Харри Кейна есть пункт в контракте, предусматривающий финансовое вознаграждение.

Мюнхенская «Бавария» переживает сложный сезон: команда Томаса Тухеля вылетела из кубка Германии, проиграв клубу из третьего дивизиона, а затем уступила корону Бундеслиги впервые за 11 лет.

Прошлым летом Кейн присоединился к «Баварии» из «Тоттенхэм Хотспур». По разным оценкам, сумма трансфера составила около 100 миллионов фунтов стерлингов.

Капитан сборной Англии забил 40 голов и отдал 13 передач в 41 игре текущего сезона.

Bild утверждает, что в контракте Кейна есть пункт, по которому он получит 250 000 евро, если сделает больше 40 результативных действий за сезон.

Миссия выполнена.

Интересно, почему именно такая сумма?