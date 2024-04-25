Режим сна играет важную роль в отличной форме Криштиану Роналду: делимся секретом португальца 😴
Стремление Криштиану Роналду быть лучшим невозможно не отметить, и во многом его успех можно объяснить его распорядком дня.
Роналду в свои 39 лет по-прежнему забивает: у него 42 мяча в 43 матчах за «Аль-Наср». Он по-прежнему в невероятной физической форме и вполне уверен, что продолжит играть и в 40 лет.
Криштиану очень дотошен, когда дело касается диеты и тренировок, он также уделяет большое внимание отдыху.
Роналду начал работать с тренером по сну Ником Литтлхейлсом еще когда забивал голы в «Реале». Португальский нападающий обычно спит в течение дня по пять-шесть раз по полтора часа в позе эмбриона.
Утверждается, что короткие периоды сна – более эффективный способ восстановления, чем рекомендуемые восемь часов в сутки.
«Это не значит вздремнуть, он же не пожилой человек перед телевизором», — рассказал Литтлхейлс о цикле сна Record.
«Это способ меньше спать, но при этом улучшить восстановление. Вид спорта, которым Криштиану занимается – очень напряженный и так было и будет всегда. Многие молодые спортсмены, с которыми я работаю, страдают от бессонницы, беспокойства, стресса и всего того, что в конечном итоге становится частью мира спорта».
Когда Роналду переехал в Саудовскую Аравию, ему пришлось адаптировать свой график, поскольку из-за жары команды тренируются вечером.
«Отличительная особенность Саудовской Аравии, — это, очевидно, жара и адаптация расписания для тренировок вечером, когда прохладнее», — подтвердил Криштиану LiveScore.
При этом отрезке отдыха обеспечивается достаточный уровень тестостерона и восстановление мышечной ткани.
Наиболее хорошо начинать отход ко сну спортсменам с 22:00 до 23:00 🕚
Без всяких поз эмбрионов,держите бесплатно 😎