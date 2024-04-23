Счастье❤️ Криштиану Роналду выложил фотографии из мини-отпуска в семьей

Идиллия.

Криштиану Роналду продолжает отбывать дисквалификацию. Напомним, «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью.

Дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча. Времени португалец решил не терять и отправился в путешествие с Джорджиной и детьми.

«Счастье❤️», - так прокомментировал свой пост сам Криштиану.