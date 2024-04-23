Доказательство того, что гол Ямаля в класико надо было засчитывать: это четко видно на компьютерной модели
Переигровке быть?
На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
Новая компьютерная модель показывает - гол все-таки был, мяч целиком пересек линию ворот.
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