Дэвид Бекхэм мощно отметил юбилей супруги Виктории

Виктория Бекхэм отпраздновала свой юбилей – дизайнеру и бывшей участнице Spice Girls исполнилось 50 лет.

Дэвид Бекхэм организовал торжество с размахом: сначала на юге Франции, а потом в Лондоне.

Виктория передвигалась с помощью костылей из-за перелома ноги, который получила еще в феврале, но это не испортило ей праздник.

Дэвид поделился видео с мероприятия, на котором Виктория объединилась с другими бывшими участницами группы Spice Girls, чтобы исполнить один из их хитов – Stop.

Напомним, что Виктория и Дэвид Бекхэм женаты с 1999 года, у них четверо детей.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» сейчас является совладельцем клуба MЛС «Интер Майами».