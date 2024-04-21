😳🤣 «Я выпустил 100-килограммового Роналдо. Он не бегал, но оформил дубль». Анчелотти вспомнил, как познакомился с Зубастиком в «Милане»

Наверняка многие из вас с трепетом вспоминают «Милан» середины 00-х.

Даже если нет, то за вас это сделает Карло Анчелотти, работавший в клубе с 2001 по 2009 год.

Сейчас итальянец успешно тренирует мадридский «Реал», но знакомство с Роналдо оставило на нем неизгладимое впечатление.

«Когда я был в «Милане», мы подписали Роналдо. Он весил 100 килограммов. Перед первым матчем я сказал ему, что он не может играть, потому что должен похудеть.

Он ответил: «Ты хочешь, чтобы бегал или забивал? Если мы занимаемся бегом, то оставь меня на скамейке запасных; если мы играем в футбол, то выпусти меня на поле».

Я выпустил его. Он не бегал, но оформил дубль», – признался Анчелотти.

Напомним, что Роналдо играл в «Милане» с 2007 по 2008 год. На его счету девять голов в 20 матчах.