Алонсо и его штаб не знали, что в полуфинале ЛЕ сыграют против «Ромы». Их реакция попала на видео

В непростом ответном матче против «Вест Хэма» (1:1 с поздним голом от Бонифасе) «Байер» смог квалифицироваться в полуфинал Лиги Европы. В первой игре команда Алонсо выиграла 2:0, но после того, как леверкузенцы отпраздновали титул чемпиона Германии, им явно было тяжело играть.

К счастью для них, обошлось. Их матч закончился чуть раньше, чем параллельная игра между «Ромой» и «Миланом», где решалась судьба, кто станет соперником «Байера». По-видимому, тренерский штаб немецкой команды не следил за ходом того противостояния, так как его исход был практически предопределен в первом тайме: на выезде «Рома» была сильнее 1:0, а к 22-й минуте дома вела 2:0, хоть и заканчивала игру в меньшинстве и пропустила.

После финального свистка тренеры «Байера» во главе с Хаби Алонсо собрались рядом с телефоном одного из представителей штаба. Тогда они и узнали, что в полуфинале предстоит сыграть против «Ромы». Их реакцию можно увидеть на видео.

Вполне вероятно, что они не столько обрадовались уровню соперника, сколько подумали о возможном реванше. В полуфинале Лиги Европы прошлого года «Байер» также попал на «Рому» и по итогам двух матчей проиграл − 1:0 и 0:0.