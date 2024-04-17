«Но я не могу этого доказать». Энрике уверен, что обыграл бы «Барсу» даже без удаления Араухо

Луис Энрике заявил, что «ПСЖ» все равно бы выиграл, даже если бы Рональд Араухо не получил красную карточку в первом тайме.

«Даже без красной карточки Араухо мы бы выиграли, но я не могу этого доказать», - сказал он.

До удаления Араухо «Барселона» полностью контролировала ситуацию. Однако динамика изменилась, как только защитник покинул поле. Этому вполне могло способствовать решение Хави пожертвовать Ламином Ямалем ради еще одного защитника.