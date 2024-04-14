📹«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, а Хаби Алонсо в раздевалке искупали в пиве 🍺

И он остается в Леверкузене.

Хаби Алонсо в первом же полном сезоне в качестве главного тренера немецкого клуба выиграл титул чемпиона Бундеслиги, причем сделал это не с доминирующей «Баварией», а «Байером». Леверкузенский клуб ни разу в истории не поднимал над головой чемпионскую чашу.

По немецкой традиции, главный тренер был весь в пиве. Сразу после этого испанец побаловал себя бутылочкой хмельного.

«Байер» выиграл Бундеслигу за пять матчей до конца, что беспрецедентное достижение для любого клуба в Германии, кроме «Баварии».

Подопечные Хаби Алонсо имеют 16-очковый отрыв от команды Томаса Тухеля. С тех пор как «Байер» разгромил «Баварию» в феврале, разрыв только увеличивается.

«Байер» по-прежнему претендует на требл. Они фавориты финале Кубка Германии, где встретятся с «Кайзерслаутерном», занимающим практически последнее место в Бундеслиге 2. В Лиге Европы «Байер» сделал большой шаг к полуфиналу, где может встретиться с «Миланом» или «Ромой».

Кроме того, они находятся в одной игре от того, чтобы установить рекорд по количеству матчей без поражений за один сезон.