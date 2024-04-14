😱 К черту технологии! Вы знали, что Роналду ограничивает своим детям доступ к телефонам, а Месси, и вовсе, держит смартфоны под полным запретом? 🤯
Лионель Месси признался, что в его семье для детей есть особые ограничения.
Месси и его жена Антонелла Рокуццо приняли решение ограничить детям доступ к телефонам.
«Я не из тех людей, кто использует эмодзи в Вотсап.
Ни у кого из моих детей еще нет мобильного телефона. Я не отправляю им много аудио, а предпочитаю общаться текстом», - признался аргентинец.
Похожая ситуация имеет место и в семье Криштиану Роналду.
«Моему старшему сыну скоро исполнится 12 лет, и он каждый раз спрашивает: «Папа, можно мне телефон, можно мне телефон, можно мне телефон?»
Я говорю ему: «У тебя есть время».
Молодое поколение находится на шаг впереди, поэтому я согласен с тем, что мы должны пользоваться этим, но не быть одержимыми технологиями.
Нужны ограничения во времени, а не вседозволенность. Я думаю, что это главный момент», - заявил португалец.
Что думаете?