😱 К черту технологии! Вы знали, что Роналду ограничивает своим детям доступ к телефонам, а Месси, и вовсе, держит смартфоны под полным запретом? 🤯

Лионель Месси признался, что в его семье для детей есть особые ограничения.

Месси и его жена Антонелла Рокуццо приняли решение ограничить детям доступ к телефонам.

«Я не из тех людей, кто использует эмодзи в Вотсап.

Ни у кого из моих детей еще нет мобильного телефона. Я не отправляю им много аудио, а предпочитаю общаться текстом», - признался аргентинец.

Похожая ситуация имеет место и в семье Криштиану Роналду.

«Моему старшему сыну скоро исполнится 12 лет, и он каждый раз спрашивает: «Папа, можно мне телефон, можно мне телефон, можно мне телефон?»

Я говорю ему: «У тебя есть время».

Молодое поколение находится на шаг впереди, поэтому я согласен с тем, что мы должны пользоваться этим, но не быть одержимыми технологиями.

Нужны ограничения во времени, а не вседозволенность. Я думаю, что это главный момент», - заявил португалец.

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