Редкость: Месси заговорил на английском. Что он сказал сопернику?
«Приятно познакомиться», - сказал Лео Месси полузащитнику «Спортинг Канзас-Сити» Дэнни Флоресу перед матчем «Интер Майами.
Мы редко слышим, как аргентинец говорит что-то по-английски. В Майами много испаноговорящих людей, поэтому Лео не обязательно изучать английский, но все же он знает несколько основных фраз.
Месси забил мяч и сделал ассист в матче против «Канзаса» (3:2).
Ну а звезда американского футбола фанат Лео.
После триумфа Аргентины на ЧМ 2022 Патрик Махоумс у себя в твиттере написал:
- Величайший из всех времен.