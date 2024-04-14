Редкость: Месси заговорил на английском. Что он сказал сопернику?

«Приятно познакомиться», - сказал Лео Месси полузащитнику «Спортинг Канзас-Сити» Дэнни Флоресу перед матчем «Интер Майами.

Мы редко слышим, как аргентинец говорит что-то по-английски. В Майами много испаноговорящих людей, поэтому Лео не обязательно изучать английский, но все же он знает несколько основных фраз.

Месси забил мяч и сделал ассист в матче против «Канзаса» (3:2).