«В этом и смысл». Гвардиола объяснил роль Холанда против «Реала»

Пеп Гвардиола настаивает, что Эрлинг Холанд проделал большую работу в матче с «Реалом» - особенно в игре с мячом.

«Он помог забить несколько голов, создать пространство для других игроков. После игры он был очень счастлив», - сказал каталонский тренер журналистам.

«Он мне очень понравился. Очень. Он помогает нам создавать больше пространства в зонах, его вклад всегда был исключительным с первого дня прошлого сезона», - добавил Пеп.

Когда Пепа спросили, был ли план для Холанда именно в том, чтобы создавать пространство для партнеров, оттягивая на себя защитников, он сказал: «В этом и смысл».